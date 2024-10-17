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Быть айтишником хочу: в России пройдёт День профориентации в IT для школьников

Всероссийский день профориентации в IT пройдёт 26 октября в ведущих вузах страны, а также в онлайн-формате на цифровой платформе «Алгоритмика», сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

В мероприятии смогут принять участие школьники 5–11-х классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас – для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в IT проводит международная школа программирования «Алгоритмика» при поддержке Сбера и благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в IT. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский день профориентации в IT, который мы поддержали, – это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия, и разобраться в её перспективах. А затем – продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и, возможно, даже будущего работодателя», – отметила директор центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в IT выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Онлайн к мероприятию можно присоединиться из любой точки страны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих IT-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера – «Школы 21», которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе «Алгоритмика» участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в IT и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.

День профориентации в IT пройдёт в 30 вузах: в Астрахани, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Махачкале, Калининграде, Курске, Москве, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Тамбове, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Ярославле и других городах страны. Каждый вуз подготовил собственную программу.

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