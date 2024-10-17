Из-за короткого замыкания в Опочке загорелась баня
Пожарные ликвидировали возгорание бани на улице Строителей в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства пришедшего выясняются.
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