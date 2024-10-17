В кадровой программе санатория «Хилово» возраст участников увеличен до 55 лет
В профсоюзной здравнице «Хилово» обновили программу «Доктор для санатория». Для врачей, желающих трудоустроиться, возраст увеличен до 55 лет. Также в «Хилово» ждут сотрудников, ранее работавших в санатории, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Напомним, что в рамках программы «Доктор для санатория» медицинские работники по списку вакантных специальностей при трудоустройстве в санаторий могут получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а также служебное жильё. При этом сотрудник обязуется отработать в санатории не менее пяти лет.
«Улучшая условия труда, индексируя заработную плату и реализуя различные программы по привлечению кадров, мы улучшаем и качество оздоровления членов профсоюзов. А значит, продолжаем работать на благо жителей региона и всей нашей большой страны», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что целевые программы приносят свои плоды.
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