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Общество

В кадровой программе санатория «Хилово» возраст участников увеличен до 55 лет

В профсоюзной здравнице «Хилово» обновили программу «Доктор для санатория». Для врачей, желающих трудоустроиться, возраст увеличен до 55 лет. Также в «Хилово» ждут сотрудников, ранее работавших в санатории, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Напомним, что в рамках программы «Доктор для санатория» медицинские работники по списку вакантных специальностей при трудоустройстве в санаторий могут получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а также служебное жильё. При этом сотрудник обязуется отработать в санатории не менее пяти лет.

«Улучшая условия труда, индексируя заработную плату и реализуя различные программы по привлечению кадров, мы улучшаем и качество оздоровления членов профсоюзов. А значит, продолжаем работать на благо жителей региона и всей нашей большой страны», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что целевые программы приносят свои плоды.

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