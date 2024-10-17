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Общество

В Госдуме продолжат работу над возвращением пива на стадионы

Авторы законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах возобновили работу по этому вопросу, сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Спикер отметил, что это будет хорошим инструментом для привлечения дополнительного финансирования. «Мы уже говорили по этому вопросу с министром спорта, снова активизировали работу в данном направлении», – добавил Дмитрий Свищев.

Запрет на продажу пенного на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, а за год до этого также было запрещено его рекламирование на стадионах. Федеральная антимонопольная служба уже отмечала, что разрешит рекламу пива на стадионах, если запрет на его продажу во время игр будет снят.

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