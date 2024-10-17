Ключевые вопросы развития культурной сферы региона обсудили в Пскове

21:32, 17 октября 2024, ПАИ

На сегодняшнем заседании общественного совета при комитете по культуре Псковской области обсудили ключевые вопросы развития культурной сферы региона. Мероприятие прошло в Президентском зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Врио председателя комитета по культуре Вера Алексеева открыла заседание, подчеркнув важность дальнейшего развития культурных проектов. Одной из главных тем стало подведение итогов реализации нацпроекта «Культура», о котором подробно рассказала Юлия Тимофеева, начальник отдела развития и приоритетных проектов.

Ведущий методист проектного сектора библиотеки имени В. Я. Курбатова Дарья Алексеева выступила с докладом о грантовой деятельности культурных учреждений области, отметив успехи и возможности дальнейшего развития.

Представитель АНО «ПсковКреатив» Лариса Семашко представила два доклада, касающихся координации работы музеев и программы предотвращения рисков нанесения ущерба музейным фондам. Также был обсуждён проект «Пушкинская карта», направленный на привлечение молодёжи к культурной жизни региона.

На заседании были согласованы планы посещения подведомственных учреждений, а также началась подготовка к следующему заседанию, которое пройдёт в выездном формате в Острове.