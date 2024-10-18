Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!»

10:26, 18 октября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Приём заявок стартует 16 октября. Именно в этот день в 1939 году медаль «Герой Советского Союза» переименовали в «Золотую Звезду», которой отметили тысячи солдат, сообщили в пресс-службе.

Тема V сезона посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники должны в своих видео рассказать о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и выложить ролик продолжительностью не более трёх минут на видеопортал Rutube. Подготовиться к конкурсу помогут специалисты – режиссёры, блогеры и продюсеры. Они проведут мастер-классы для зарегистрированных участников.

Регистрация на конкурс проводится на портале lookitsrussia.ru и продлится по 24 ноября. Приём видеороликов начнётся с 21 октября. Победителей определят по итогам открытого голосования в декабре.