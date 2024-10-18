Врач-колопроктолог станет гостем эфира в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:01, 18 октября 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 18 октября в 14:00. Гостем ведущих Ларисы Малковой и Анны Чаплыгиной станет врач-колопроктолог Вячеслав Новиков.

Как работает проктологическая служба в регионе? Почему многие боятся или стыдятся идти к проктологу, с чем это связано? Какие самые распространённые причины обращения к проктологу среди мужчин и женщин? Почему нельзя ждать, пока проблема пройдёт сама? Какие операции проводят хирурги-проктологи в Псковской областной больнице?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 67-28-83.