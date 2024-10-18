Чаще всего псковичи обращаются к проктологам с жалобами на геморрой

14:38, 18 октября 2024, ПАИ

Чаще всего к нам обращаются с геморроем, рассказал врач-колопроктолог Вячеслав Новиков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если он не слишком запущенный, мы рекомендуем лечиться консервативными методами, операция – это все-таки всегда определенный риск. Но заниматься самолечением не стоит. Еще причины обращений – анальные трещины, полипы толстой кишки, которые обнаруживаются только после анализов, которые можно сделать во время диспансеризации», – рассказал Вячеслав Новиков.

В числе причин геморроя медик отметил беременность и роды, таскание тяжестей, сидячую работу, чрезмерное времяпрепровождение на унитазе. «Геморрой сопровождается болями и кровотечением», – предупредил колопроктолог.

Он также отметил, что колопроктолог должен быть и еще немного психологом, уметь наладить контакт с человеком. «Иногда операционное вмешательство и не требуется, достаточно медикаментов или вообще отлаженного питания», – отметил врач.