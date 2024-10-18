После 45 лет надо регулярно проводить колоноскопию, рекомендовал медик из Пскова

15:17, 18 октября 2024, ПАИ

После 45 лет надо регулярно проводить колоноскопию (исследование толстой кишки), рекомендовал врач-колопроктолог Вячеслав Новиков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если во время исследования ничего не нашлось, то достаточно проводить это исследование раз в пять лет», – уточнил Вячеслав Новиков.

Медик посоветовал не бояться этой процедуры и не прятать голову в песок. «Всегда лучше заранее заметить те же полипы в кишке, чтобы потом они не переродились в рак», – отметил врач.

Вячеслав Новиков отметил, что колоноскопия проводится в течение 20 минут с использованием седативных препаратов.