Обострение геморроя провоцируют фастфуд, алкоголь и острая пища – псковский колопроктолог

15:47, 18 октября 2024, ПАИ

Обострение геморроя провоцируют фастфуд, алкоголь и острая пища, рассказал врач-колопроктолог Вячеслав Новиков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист порекомендовал вместо этого есть каши, кисломолочные продукты, овощи, продукты, богатые клетчаткой. «Колбасы – вообще давно доказанный канцероген, а мясо – не табу», – отметил медик.

Вячеслав Новиков порекомендовал также сочетать правильное питание с грамотными, не чрезмерными физическими нагрузками.