Обострение геморроя провоцируют фастфуд, алкоголь и острая пища – псковский колопроктолог
Обострение геморроя провоцируют фастфуд, алкоголь и острая пища, рассказал врач-колопроктолог Вячеслав Новиков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Специалист порекомендовал вместо этого есть каши, кисломолочные продукты, овощи, продукты, богатые клетчаткой. «Колбасы – вообще давно доказанный канцероген, а мясо – не табу», – отметил медик.
Вячеслав Новиков порекомендовал также сочетать правильное питание с грамотными, не чрезмерными физическими нагрузками.
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