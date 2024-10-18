В Пскове представили фильм, снятый по мотивам международной экспедиционной школы «Крымская кругосветка – 2024»

18:23, 18 октября 2024, ПАИ

Севастопольский государственный университет представил студентам исторического факультета Псковского государственного университета научно-познавательный фильм «Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В основу сюжета фильма легла итоги международной молодёжной интерактивной экспедиционной школы «Крымская кругосветка – 2024». В числе участников экспедиции были студенты ПсковГУ Даниил Шидлов, Павел Холмов, Даниил Сенченок. Молодые учёные из России, Армении, Ливана, Нигерии и Казахстана с 12 по 18 августа проводили исследования на территории Севастополя, Балаклавы, Республики Крым и Краснодарского края.

Студенты преодолели порядка 700 километров по Чёрному морю и побережью, чтобы исследовать торговые пути периода поздней Византии. В фильме участники и наставники поделились экспедиционным опытом и представили полученные результаты.

Отметим, фильм снят при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий».