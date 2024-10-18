В Псковском районе прошёл День призывника

18:54, 18 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе прошёл День призывника, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.

29 молодых людей стали участниками церемонии. Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко, председатель Псковского районного Собрания депутатов Владимир Яников, заместитель председателя Псковской городской Думы, почётный гражданин Псковского района Владимир Воробьёв, военный комиссар Пскова и Псковского района Николай Александров пожелали молодым людям с честью пройти службу, стать достойными защитниками Родины и вернуться домой здоровыми и сильными.

Ребят поздравили военнослужащие: председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов и председатель Совета ветеранов 104-го парашютно-десантного полка Александр Кокорев.

Молодых защитников Отечества благословил настоятель храма Святого Апостола Матфея деревни Писковичи протоиерей Евгений Найдин.

Для призывников выступили артисты Псковского районного центра культуры и МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района», а также подготовили символические сувениры.

Напомним, День призывника проводится ежегодно, чтобы поддержать традиции русского воинства и достойно проводить в армию молодых людей.