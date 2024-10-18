На новую литературно-поэтическую программу приглашает «Михайловское»

19:49, 18 октября 2024, ПАИ

Завтра, 19 октября, по случаю Всероссийского дня лицеиста Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает всем желающим побывать на новой литературно-поэтической программе «Друзья мои, прекрасен наш союз…». Подготовил и проведёт её актёр Михаил Драгунов, сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике.

Участники новой программы-прогулки, или арт-экскурсии, как называют подобные работы Михаила Драгунова в музее, вспомнят стихи Пушкина, созданные в лицейские годы, и прежде всего, конечно, знаменитое «19 октября», которое поэт написал здесь, будучи в ссылке в родовом имении под Псковом. Пойдёт речь и об одноклассниках Александра Сергеевича, не побоявшихся навестить ссыльного в деревенской глуши.

Арт-экскурсия «Друзья мои, прекрасен наш союз…» задумана как прогулка по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Расписание сеансов, возрастные рекомендации и другую полезную информацию об этой литературно-поэтической программе можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – Октябрь – Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».

В музее отметили, что программы Михаила Драгунова, петербургского актёра, мастера художественного слова, артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овации», пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.