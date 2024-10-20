Михаил Ведерников вручил награды работникам дорожного хозяйства

11:05, 20 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и вручил награды. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









«C 2018 года мы многое сделали, чтобы дорожная сеть региона была комфортнее и безопаснее. Доля дорог в нормативном состоянии выросла вполовину. Если раньше их было 30 %, то сейчас уже 45 %. Только в этом году планируем отремонтировать почти 230 километров дорог и семь мостов», – сказал он.

Михаил Ведерников вручил почётные грамоты губернатора Псковской области Татьяне Макаровой, Юлии Андреевой, Юрию Антонову, Ольги Попковой, Ирине Васильевой, Сергею Токареву, Сергею Тимофееву, Илии Тимофеевой, Виктору Фёдорову, Елене Дунаевой и другим специалистам.

Глава региона поблагодарил работников дорожного хозяйства за мастерство, добросовестный труд и преданность своему делу.