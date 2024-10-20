Комета века Цзыцзиньшань – ATLAS по-прежнему видна в небе над Псковской областью

23:45, 20 октября 2024, ПАИ

Комета века Цзыцзиньшань – ATLAS по-прежнему видна в небе над Псковской областью. Очередной кадр кометы над деревней Похвальщина Псковского района сделал фотолюбитель Сергей Попов.

«Сегодня, несмотря на падающую яркость, комета с длинным хвостом была видна невооружённым глазом (правда, больше периферией зрения). Особенно когда Луна была низко и за облаками. В бинокль вид был потрясающий, даже лучше, чем несколько дней назад. Ждём, когда Луна уйдёт с вечернего неба», – подписал свой снимок Сергей Попов.

В название кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) включены данные о том, где и когда её впервые увидели. Буква С означает, что комета непериодическая. Подобные космические странницы происходят из облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет.

2023 A3 означает, что комета была открыта в 2023 году в первой половине января (этому соответствует буква А в номенклатуре МАС) и стала третьим подобным объектом, который удалось обнаружить за тот период. Цзыцзиньшань – ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS.

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) – это долгопериодическая комета, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 80 660 лет. К тому же это одна из самых ярких комет за последние 27 лет в Северном полушарии Земли.