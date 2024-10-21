Льготный препарат для диабетиков закупают в Псковской области

09:37, 21 октября 2024, ПАИ

Госучреждение Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» объявило тендер на поставку препарата для диабетиков «Дапаглифлозин».

Информация о закупках размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта – 35 761 500 рублей. Победитель конкурса обязан поставить 450 тысяч таблеток для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с законом Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области».

Срок окончания подачи заявок – 28 октября 2024 года.