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Общество

Льготный препарат для диабетиков закупают в Псковской области

Госучреждение Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» объявило тендер на поставку препарата для диабетиков «Дапаглифлозин».

Фото: ПАИ

Информация о закупках размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта – 35 761 500 рублей. Победитель конкурса обязан поставить 450 тысяч таблеток для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с законом Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области».

Срок окончания подачи заявок – 28 октября 2024 года.

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