Единый законопроект, регулирующий продажу алкоголя, рассмотрит Псковской областное Собрание
Законопроект, объединяющий все действующие ограничения розничной продажи алкоголя в Псковской области, поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
Проект закона, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым также разграничивает полномочия органов госвласти в части производства и оборота спиртосодержащей продукции.
Законопроект состоит из девяти статей, одна из которых устанавливает ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции. Так, на территории региона продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 10 часов, в Международный день защиты детей и День знаний. Не допускается продажа алкоголя во время проведения организованных по решению органов власти ярмарок, выставок, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Запрещена розничная продажа пива и сидра в розлив в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах.
По аналогии с другими субъектами РФ для усиления охраны общественного порядка и безопасности в областном законодательстве предлагается прописать возможность введения дополнительных ограничений продажи алкоголя в период действия режима повышенной опасности и чрезвычайной ситуации.
Кроме того, законопроект предлагает помимо уже существующих полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции и осуществлению регионального государственного контроля наделить комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике полномочиями по утверждению требований по размещению и обустройству сезонных залов и зон для торговли алкоголем в розницу при оказании услуг общественного питания.
Принятие нового закона предполагает признание утратившими силу действующих региональных нормативных правовых актов, регулирующих розничную продажу алкоголя.
Единый законопроект, регулирующий продажу алкоголя, рассмотрит Псковской областное Собрание
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