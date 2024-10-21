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Общество

Единый законопроект, регулирующий продажу алкоголя, рассмотрит Псковской областное Собрание

Законопроект, объединяющий все действующие ограничения розничной продажи алкоголя в Псковской области, поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Проект закона, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым также разграничивает полномочия органов госвласти в части производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Законопроект состоит из девяти статей, одна из которых устанавливает ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции. Так, на территории региона продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 10 часов, в Международный день защиты детей и День знаний. Не допускается продажа алкоголя во время проведения организованных по решению органов власти ярмарок, выставок, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Запрещена розничная продажа пива и сидра в розлив в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах.

По аналогии с другими субъектами РФ для усиления охраны общественного порядка и безопасности в областном законодательстве предлагается прописать возможность введения дополнительных ограничений продажи алкоголя в период действия режима повышенной опасности и чрезвычайной ситуации.

Кроме того, законопроект предлагает помимо уже существующих полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции и осуществлению регионального государственного контроля наделить комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике полномочиями по утверждению требований по размещению и обустройству сезонных залов и зон для торговли алкоголем в розницу при оказании услуг общественного питания.

Принятие нового закона предполагает признание утратившими силу действующих региональных нормативных правовых актов, регулирующих розничную продажу алкоголя.

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