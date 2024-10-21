Без срока давности

Экспозицию Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов за два года посетило 20 тысяч человек, проведено 600 экскурсий. Материалы собраны по крупицам из фондов многих архивов, экспозиция постоянно обновляется и при этом она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей.

В преддверии Дня памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина запечатлела экспозицию музея и убедилась, что ужасные преступления нацистов против советских граждан не имеют срока давности.