Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов

20:38, 21 октября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева стал лауреатом II степени Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Н. Н. Калинина. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фестиваль проходил 18–20 октября в Ульяновске.

В конкурсе участвовало 20 коллективов из 14 регионов – из Республики Адыгея, ЯНАО, Пермского края, Свердловской, Ленинградской, Смоленской, Московской, Липецкой, Воронежской, Вологодской, Самарской, Псковской и Калужской областей. Всего выступит 275 музыкантов.

Мероприятие посвящалось 80-летию музыканта, народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора, академика Николая Калинина.