Руководители регионального отделения Союза пенсионеров России станут гостями «Оглавления»
Председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая и председатель городского отделения организации Светлана Мельничук станут гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 22 октября, в 14:00.
Почему сменилось руководство организации? Ждать ли революционных перемен в региональном отделении Союза пенсионеров России? Кого и как принимают в организацию? На какие средства работает региональное отделение? Где у псковских пенсионеров «свои люди»?
Об этом с гостьями эфира поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.
Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Руководители регионального отделения Союза пенсионеров России станут гостями «Оглавления»
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