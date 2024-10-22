Руководители регионального отделения Союза пенсионеров России станут гостями «Оглавления»

13:31, 22 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая и председатель городского отделения организации Светлана Мельничук станут гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 22 октября, в 14:00.

Почему сменилось руководство организации? Ждать ли революционных перемен в региональном отделении Союза пенсионеров России? Кого и как принимают в организацию? На какие средства работает региональное отделение? Где у псковских пенсионеров «свои люди»?

Об этом с гостьями эфира поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».