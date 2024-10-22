Более пяти тысяч человек входит в Псковское отделение Союза пенсионеров России

15:18, 22 октября 2024, ПАИ

Более пяти тысяч человек входит в региональное отделение Союза пенсионеров России, рассказала председатель городского отделения организации Светлана Мельничук в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 22 октября.

«У нас порядка пяти тысяч человек. Эта цифра, которая немножко может колебаться. На конец года в регионе было 5 100 человек – членов Союза пенсионеров России и 25 местных отделений. Эта цифра может колебаться, но незначительно. Я должна сказать, что желающих стать членами Союза пенсионеров России всё больше и больше», – отметила Светлана Мельничук.

При этом стать частью Союза пенсионеров России может каждый желающий с 18 лет.

«Наши задачи могут несколько измениться. В конце ноября в Москве пройдёт съезд Союза пенсионеров России. Галина Ивановна [председатель Псковского реготделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая. – ПАИ] будет делегатом этого съезда. На нём будет решаться важный вопрос. Если до сих пор Союз пенсионеров был общественной организацией, в задачи которого входил активный образ жизни пенсионеров, то теперь Союз пенсионеров и новый устав предусматривает государственное партнёрство», – уточнила гостья студии.