Почему в Псковском отделении Союза пенсионеров нет членских взносов, объяснила Светлана Мельничук

17:07, 22 октября 2024, ПАИ

Почему в Псковском реготделении Союза пенсионеров нет членских взносов, объяснила председатель городского отделения организации Светлана Мельничук в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 22 октября.

«Союз пенсионеров – это организация, которая имеет право принимать членские взносы. И во многих регионах так и делают. Членские взносы – основа и подушка, на которой всё строится. Мы не стали это делать. Почему? Потому что деньги небольшие, а забот по отношению к этому, будет много. Они будут огорчать и нас, и тех, кто числится в Союзе пенсионеров», – пояснила Светлана Мельничук.

На данный момент изменилась система финансирования организаций, пояснила она. Однако большую помощь в работе организации оказывает грантовая поддержка, добавила Светлана Мельничук.

«Начиная с 2010-го года, мы постоянно участвовали в конкурсах, выигрывали президентские гранты. И это действительно большая поддержка», – подчеркнула она.

Региональное отделение Союза пенсионеров России, в частности, уже направило новую заявку на конкурс в Фонд президентских грантов. Также организация выиграла грант на проект, направленный на развитие межнациональных отношений, рассказала гостья эфира.