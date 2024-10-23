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Грибы и ягоды отправляют псковичи по почте

Грибы и ягоды отправляют по почте жители Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

Грибы и ягоды отправляют псковичи по почте. Фото: ПАИ

Чаще всего жители Псковской области отправляют родственникам и друзьям в другие регионы страны солёные и сушеные грибы, а также клюкву.

«При пересылке таких осенних заготовок главное – соблюдать определённые почтовые правила. При отправке сушёных грибов дополнительных требований при приёме не возникнет», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

При этом при отправке ягод необходимо выбрать такую тару, чтобы не испортить другие почтовые отправления. Например, можно использовать герметичную пластиковую ёмкость. Для уплотнения можно уложить в посылку лесной мох, отметила Ольга Беляцкая.

Кроме того, осенью из Псковской области по почте отправляют заготовки на зиму. Тара для таких продуктов также должна быть твёрдой и прочной. Свободное пространство между овощами или банками нужно заполнить бумагой, воздушно-пупырчатой плёнкой или другой мягкой подкладкой.

Скоропортящиеся продукты питания к пересылке запрещены, а свежие нескоропортящиеся овощи нужно отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции.

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