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Общество

«Культурные выходные» пройдут в Великолукском районе в октябре

Акция «Культурные выходные» пройдёт в Великолукском районе с 25 по 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В пятницу, 25 октября, пройдёт выставка картин регионального Союза художников России (фойе Дома культуры Переслегино). Кроме того, можно посетить бесплатный мастер-класс по древнерусской вышивке, музыкально-игровую программу для детей «По просторам левой, правой» (10–14 лет), квиз «Родимая сторона» с народными играми и песнями (8–10 лет).

Также 25 октября гостей приглашают на литературную программу библиотеки имени В. А. Каверина «Как Пушкин русский язык изменил». Начало в 13:00. Место проведения – Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина.

Театральная постановка «Ахтеатра» ПсковГУ «Барышня-крестьянка» состоится в эту пятницу в 16:00. Место проведения – Пореченский библиотечный досуговый центр. Спектакль приурочен к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и проходит при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Спектакли Псковского областного театра кукол пройдут в 11:00 в деревне Булынино, в 14:00 – в деревне Переслегино.

В субботу, 26 октября, состоится концерт «Музыка победителей» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В программе знаменитые песни «Тёмная ночь», «Катюша», музыка из фильмов и другие легендарные композиции. Начало в 15:00. Место проведения – Переслегинский дом культуры.

В воскресенье, 27 октября, состоится концерт ансамбля русской музыки «Псков». Начало в 15:00. Место проведения – Переслегинский дом культуры.

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