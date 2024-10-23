Губернатор в Совете Федерации выступил с предложениями по формированию Стратегии пространственного развития страны

22:37, 23 октября 2024, ПАИ

Предложения относительно формирования Стратегии пространственного развития России губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 октября, в режиме видеоконференцсвязи представил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Мероприятие, посвященное обсуждению основных положений новой Стратегии, провел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

«Работа была проведена действительно масштабная, субъекты к ней активно привлекались. Минэкономразвития предметно и конструктивно разбирало все наши предложения, давало обратную связь, по возможности включало инициативы в проект», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что наиболее рациональным изменением в новом проекте документа будет отказ от экономических специализаций субъектов, так как они часто дублируются в разных регионах.

Губернатор особенно поддержал новый подход, основанный на системе опорных населённых пунктов и мастер-планах развития территорий. Он отметил, что вся система приоритетной государственной поддержки будет связана с классификацией опорных населённых пунктов.

Михаил Ведерников также выразил благодарность Валентине Матвиенко и сенаторам за поддержку предложений, представленных в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. В частности, в перечень опорных населённых пунктов были включены 25 пунктов. Также за счёт федеральных средств будут разработаны мастер-планы для Пскова и Великих Лук.

В стратегии, по словам Михаила Ведерникова, также обозначены новые вызовы, связанные с ростом геополитической напряжённости из-за действий недружественных стран. В связи с этим губернатор предложил скорректировать одно из положений проекта стратегии и рассмотреть включение всей Псковской области в список геостратегических территорий, а не только отдельных муниципальных образований.

Напомним, Стратегия представляет собой систему территориальной организации страны, которая увязывает пространственные приоритеты Федерации и регионов, отраслевые задачи, план развития инфраструктуры, национальные проекты и государственные программы. Новшеством стратегии стало формирование списка из порядка 2200 опорных населенных пунктов.