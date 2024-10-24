Шесть несанкционированных свалок с отходами производства выявили в Псковской области

10:10, 24 октября 2024, ПАИ

Шесть несанкционированных свалок с отходами производства и потребления выявили на землях сельхозназначения в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Свалки обнаружили в Великолукском, Плюсском, Новосокольническом и Псковском районах. Общая площадь найденных свалок составляет 3,02 гектара.

Собственникам сельхозземель объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением их устранить и принять меры, направленные на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

По итогам работы сотрудников Россельхознадзора было устранено три свалки бытовых отходов, в результате чего 0,75 гектара сельскохозяйственных земель были приведены в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, и введены в сельскохозяйственный оборот.