В этом году ещё 4 тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи

16:43, 24 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с начальником управления цифрового развития и связи правительства региона Виталием Рахмановым, на которой обсудил вопросы развития сотовой и интернет-связи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Крупные агломерации Псковской области полностью покрыты сотовой связью, сообщил Виталий Рахманов. В этом году установлено 39 базовых станций - на 16 вышек больше запланированного. «Новые станции позволили охватить качественной связью порядка 4 тысяч человек. Речь идет о тех населенных пунктах, где ранее связи не было совсем», — отметил Рахманов.

На 80 базовых станциях в регионе запущен диапазон ЛТЕ 800. У него более высокая проникающая способность и дальность сигнала. Например, такая связь появилась в деревнях Цевло и Чихачево Бежаницкого муниципального округа.

Благодаря вышкам ЛТЕ 2100/2600 в Усвятах, Гдове, деревне Жижица Куньинского района и еще семи населенных пунктах Псковской области расширено покрытие мобильного интернета.

Ещё в 12 сельских населенных пунктах и районных центрах Псковской области запущен диапазон связи GSM 900. Работы проведены в поселках Бежаницы, Идрица и Локня, деревнях Маяково Струго-Красненского МО, Дубрава-1 Великолукского района.

В районных центрах Псковской области, включая Порхов, Красногородск и Дедовичи, на 13 базовых станциях запущен стандарт 4G/LTE. Стабильный мобильный интернет и голосовая связь появилась у жителей деревни Новохованск Невельского МО, Павы Порховского МО, Малая Гоголевка и Борисовичи Псковского района.

Михаил Ведерников поинтересовался исполнением обращений, которые поступали от местного населения в ходе рабочих выездов в муниципалитеты. Виталий Рахманов отметил, что в деревне Бродовичи Порховского МО базовая станция появится до конца февраля 2025 года, а в деревне Ореховно Пустошкинского района и местные жители, и туристы уже пользуются услугами одного из операторов связи. Прорабатывается вопрос установки оборудования и других операторов.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Виталий Рахманов обсудили исполнение в регионе мероприятий проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».