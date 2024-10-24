Аркадий Мурылёв принял участие в работе конференции «Финкультура предпринимательства в России»

21:44, 24 октября 2024, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв принял участие во всероссийской конференции «Финкультура предпринимательства в России», состоялась на площадке Финансового университета при Правительстве РФ в Москве. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Мероприятие было посвящено обсуждению методик и практик повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Соорганизаторами конференции выступили эксперты проекта «Мои финансы».

На четырёх дискуссионных площадках мероприятия участники обсудили, почему финансовая грамотность важна для владельцев бизнеса, стратегии её повышения и региональные практики.

Аркадий Мурылёв принял участие в дискуссии «Потребности бизнеса в финансовом просвещении». Участники сошлись во мнении, что одно из основных преимуществ – умение прогнозировать и управлять доходами и расходами. Предпринимателям необходимо понимать финансовое состояние своего бизнеса, чтобы принимать обоснованные решения и планировать свои финансы на будущее.

В дискуссии также приняли участие представители Минфина России, НИФИ Минфина России, Банка России, банков, региональные омбудсмены по защите прав предпринимателей РФ, общественных организаций – бизнес-объединений «Торгово-промышленная палата», «Деловая Россия», «Опора России», «Российский союз промышленников и предпринимателей», Ассоциации развития финансовой грамотности.