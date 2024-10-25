Эпидемиолог рассказала, какой пневмонией болеют псковичи

14:09, 25 октября 2024, ПАИ

Заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала, какой именно пневмонией болеют псковичи.

«Те пневмонии, которые мы сейчас видим, вызваны атипичной микрофлорой. На первом месте среди причин – микоплазма. Эта сезонная и цикличная инфекция, то есть подъёмы заболеваемости регистрируются в конце лета-осенью примерно каждые семь лет», - пояснила Ирина Семёнова.

Медик также добавила, что для микоплазменной пневмонии характерна триада симптомов – повышенная температура, боль горле и непродуктивный кашель.