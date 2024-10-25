Как не заболеть пневмонией, объяснила псковичам эпидемиолог

14:26, 25 октября 2024, ПАИ

Профилактика микоплазменной пневмонии сходна с профилактикой других острых респираторных заболеваний. Каких-то специфичных требований нет, пояснила заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Врач, в частности, рекомендовала соблюдать личную гигиену, проще говоря, мыть руки, проводить оздоровительные мероприятия вроде закаливания, использовать медицинские маски, так как инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

«Уже заболевшего надо изолировать дома или в стационаре, если дома условий для этого нет. А большие коллективы лучше разобщать на величину инкубационного периода, а он в случае микоплазменной инфекции достаточно длительный: от 15 до 40 дней», - отметила Ирина Семёнова.

Она подчеркнула, что объявленный в школах Пскова карантин нужен не для того, чтобы дети гуляли и собирались группами во дворах или ходили на секции. «Никаких торговых центров и развлечений, только закаливание и учёба», - подчеркнула медик.