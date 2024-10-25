«Будет хуже!»: Не заниматься лечением пневмонии самостоятельно попросила псковичей эпидемиолог

15:30, 25 октября 2024, ПАИ

Не заниматься лечением пневмонии самостоятельно попросила псковичей заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, пациенты предпочитают начинаться лечение дома самостоятельно, путая микоплазменную пневмонию с гриппом или ОРВИ. «Не надо этим заниматься, невозможно ОРВИ вылечить препаратами от гриппа и пневмония лекарствам от гриппа тоже не поддастся. Антибиотик должен подобрать врач и только врач, иначе эффекта не будет, будет хуже», - предупредила медик.

Сроки лечения микоплазменной пневмонии довольно длительные и без этого, отметила Ирина Семёнова. Она также добавила, что пациентам, которые принесли такой тип пневмонии, может понадобиться и курс реабилитации.