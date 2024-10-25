О вирусных заболеваниях поговорят на «Серебряном дожде»

13:41, 25 октября 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 октября в 14:00. Гостьей ведущих Анны Чаплыгиной и Дианы Михайловой станет главный внештатный эпидемиолог Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова.

Какова сегодня ситуация с инфекционными вирусными заболеваниями? Кого сегодня больше настиг вирус? Кто находится в зоне риска? Не поздно ли делать прививки? Какая нагрузка сегодня ложится на медиков? Вернулся ли в регион ковид?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».