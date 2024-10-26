В Псковской области к концу 2025 года АНО «Возрождение» приведёт в порядок 35 объектов

23:59, 25 октября 2024, ПАИ

Совещание руководящей группы по епархиальным и областным проектам Псковской области состоялось в архонадрике Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 25 октября. В ходе встречи были обсуждены проведённые и запланированные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в период 2024–2025 годов. Так, к концу 2025 года АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» приведёт в порядок уже 35 объектов из 69 подшефных. Видео совещания глава региона разместил в своём телеграм-канале.

В заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и другие.

Генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко рассказал о проведённых и запланированных мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в период 2024–2025 годов. «В настоящее время в зоне ответственности АНО «Возрождение» 69 объектов, в рамках заключённых соглашений с Минкультуры России о представлении из федеральных бюджетов субсидии на проведение работ в 2024 году было запланировано 810 миллионов рублей, которые были выделены. План выполнен на сто процентов. В 2024 году в АНО завершены проектные работы в пяти объектах, завершается ещё около восьми. Всего в этом году мы завершим 14 объектов. Дальше планируем, что в следующем году закончим 16 объектов. За пять лет, которые мы работаем, мы завершим порядка 35 объектов», – рассказал Денис Василенко.