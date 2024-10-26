График движения пригородных поездов Луга – Псков и Псков – Дно изменится в ноябре

09:38, 26 октября 2024, ПАИ

В связи с предоставлением окон 11, 14, 18, 25 и 28 ноября изменится расписание пригородных поездов № 6507 Луга – Псков и № 6660 Псков – Дно. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

11, 18 и 25 ноября поезд № 6507 будет отправляться со станции Луга-1 в 6:27. В связи с этим изменится время прибытия и отправления на промежуточных станциях: Серебрянка – с 6:52 до 6:53, Лямцево – с 7:02 до 7:03, Плюсса – с 7:17 до 7:18, Струги Красные – с 7:41 до 7:42, Владимирский Лагерь – с 7:48 до 07:49, Лапино – с 7:56 до 7:57, Новоселье – с 8:06 до 8:07, Молоди – с 8:20 до 8:21, Торошино – с 8:34 до 8:35, Любятово – с 9:00 до 9:01. Прибытие на станцию Псков запланировано в 9:07.

14, 21 и 28 ноября отправление от станции Луга-1 запланировано в 4:45 c промежуточными остановками на станции Серебрянка в 5:12, Лямцево – в 5:22, Плюсса – в 5:37, Струги Красные – в 6:01, Владимирский Лагерь – в 6:08, Лапино – в 6:16, Новоселье – в 6:26, Молоди – в 6:40, Торошино – в 6:55, Любятово – в 7:21. Прибытие на станцию Псков в 7:28.

Кроме того, 11, 18 и 25 ноября в связи с изменениями в расписании поезда № 6507 Луга – Псков будет скорректировано расписание пригородного поезда № 6660 Псков – Дно. В эти дни отправление из Пскова запланировано на 10:07, со следующими остановками: Берёзки – с 10:15 до 10:27, Кебь – с 10:44 до 10:49, Карамышево – с 11:07 до 11:09, Вешки – с 11:28 до 11:30, Подсевы – с 11:46 до 11:47, Лунево – с 11:55 до 12:05, Порхов – с 12:27 до 12:29, Роща – с 12:50 до 12:52, Пост 557 км – 13:13. В Дно поезд прибудет в 13:16.