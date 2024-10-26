Тайное голосование по избранию главы Усвятского района пройдет 28 октября

10:18, 26 октября 2024, ПАИ

Тайное голосование по избранию главы Усвятского района пройдёт 28 октября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Для участия в конкурсе на замещение главы района подали заявление и предоставили все необходимые документы два претендента: Дмитрий Петров и Роман Щагин.

Конкурс проходил в два этапа. Первый – конкурс документов. «Оба конкурсанта получили высший балл, так как каждый из них имеет требуемый стаж муниципальной службы, стаж работы по специальности и большой стаж управленческой работы», – отметили в администрации.

Второй этап заключался в собеседовании. Участники конкурса рассказали о своих планах развития муниципалитета, если будут избраны на должность главы, показали свои знания законодательства, достойно ответили на вопросы членов комиссии.

Конкурсная комиссия единогласно вынесла решение о предложении обоих конкурсантов Собранию депутатов Усвятского муниципального округа для избрания главой округа.

Тайное голосование по избранию главы Усвятского муниципального округа состоится 28 октября на очередной сессии.