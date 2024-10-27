Старинный нательный крестик из раскопа на Красноармейской набережной в Пскове отправится к реставраторам

16:44, 27 октября 2024, ПАИ

Псковские археологи, несмотря на то что полевой сезон всё ещё продолжается, уже работают с коллекциями из летних раскопов. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

В частности, к специалистам попал нательный крестик, найденный в раскопе на Красноармейской набережной в постройке, которая датируется второй половиной XV – XVI веком.

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Крестик отлит из сплава цветных металлов и, предположительно, покрыт позолотой. Верхняя и правая лопасти крестика срослись с известняковой плиткой и требуют работы реставратора. Нижняя лопасть найдена отдельно.