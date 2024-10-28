Одна из самых длинных рабочих недель началась в России

00:05, 28 октября 2024, ПАИ

Одна из самых продолжительных рабочих недель 2024 года началась в России сегодня, 28 октября. Шестидневная рабочая неделя продлится до 2 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, субботний выходной 2 ноября был перенесён на вторник 30 апреля. В связи с этим у большинства россиян образовалась шестидневная рабочая неделя, сокращённый день которой, согласно закону, приходится на субботу.

Рабочие дни продлятся с 28 октября по 2 ноября с перерывом на выходные 3 и 4 ноября, в воскресенье и понедельник. А с 5 ноября россияне вновь выйдут на работу.

Добавим, что 11-дневные новогодние каникулы начнутся 29 декабря.