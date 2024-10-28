Главой Дновского муниципального округа избран Михаил Шауркин

15:10, 28 октября 2024, ПАИ

Внеочередная сессия Собрания депутатов состоялась в Дновском муниципальном округе в понедельник, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сессия посвящена избранию главы округа и обсуждению бюджета. Всего на заседании будет рассмотрено около 20 вопросов.

В ходе тайного голосования кандидата от «Единой России» Михаила Шауркина поддержали 12 из 14 депутатов. Всего в конкурсе на должность главы округа участвовали три претендента.