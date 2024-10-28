Главой Дновского муниципального округа избран Михаил Шауркин
Внеочередная сессия Собрания депутатов состоялась в Дновском муниципальном округе в понедельник, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Сессия посвящена избранию главы округа и обсуждению бюджета. Всего на заседании будет рассмотрено около 20 вопросов.
В ходе тайного голосования кандидата от «Единой России» Михаила Шауркина поддержали 12 из 14 депутатов. Всего в конкурсе на должность главы округа участвовали три претендента.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 октября 2024
Тайное голосование по избранию глав Усвятского и Дновского округов пройдет 28 октября