Перемен требуют наши сердца. Сбер внедряет ESG-принципы в бизнес-сообщество Псковской области

10:10, 29 октября 2024, ПАИ

Торгово-промышленная палата Псковской области, одно из старейших деловых сообществ региона, отметила 30-летие. На деловом мероприятии собралось более 300 членов и партнеров палаты, за каждым из которых своя бизнес-история. В череде поздравлений особое место заняло публичное выступление представителей команды Сбера. Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец вместе с коллегой Артемом Юшиным не только воспользовались уникальной возможностью рассказать о ESG-повестке перед уникальной аудиторией, но и заинтересовать ее «зелеными» и «социальными» принципами ведения бизнеса.

Такой концентрации успешных и деятельных людей большой зал «Простории» не видел давно. SEO-менеджмент псковских предприятий и банковского сектора, представители активного малого и среднего предпринимательства, муниципальных и региональных властей пришли вместе отметить 30-летие Торгово-промышленной палаты Псковской области. По собравшимся в зале можно было вспомнить всю историю развития предпринимательства в регионе.

Однако польза таких встреч не столько в дружеских объятиях и возможности вспомнить, как эволюционировал бизнес в Псковской области. Куда важнее возможность обсудить новые стратегии развития, тем более в современных экономических условиях, которые подталкивают к поиску нетривиальных путей ведения и развития бизнеса.

Пожалуй, наиболее показательной в понимании этого стала презентация Сбера.



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков



Фото: Вадим Боченков















На гигантском экране возникли три большие буквы – ESG, и стало ясно, что управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец и его коллега, руководитель отдела по работе с госсектором Артём Юшин расскажут своим коллегам, партнерам и клиентам в зале об успешном опыте внедрения Сбером ESG-повестки.

E (environment) – это внимательное отношение к окружающей среде. S (social) – социальная ответственность, а G (governance) – ответственное корпоративное управление и экономическое процветание, напомнил Владимир Компаниец.

Только на первый взгляд эта аббревиатура кажется слишком уж необычным сочетанием смыслов. Однако исследования общественного мнения показывают, что более 37% потребностей жителей России связаны с ESG-повесткой и ее ценностями. Речь идет об экологии, здоровье, социальной защищенности, богатстве и процветании, ответственности и уверенности в будущем. По сути, это и есть общественный запрос россиян к власти и бизнесу. Вот уже несколько лет Сбер настраивает работу всей своей гигантской экосистемы в соответствии с ESG-принципами. «Наша задача – встраивать актуальные технологические решения в продукты, которые помогают отвечать на современные запросы общества», – рассказывает Владимир Компаниец, и в этот момент понятно, что он говорит не только о Сбере – а обо всех, кто в этот момент внимательно слушает его в зале.

Основываясь на ESG-принципах, в 2023 году Сбер создал более 12 тысяч рабочих мест по всей стране. Кроме этого, удалось выделить 125 млрд рублей на финансовую поддержку по проектам государственно-частного партнёрства, благодаря которому будут построены больницы, поликлиники, школы, объекты по переработке твёрдых коммунальных отходов и другая социальная и городская инфраструктура. Например, в Пскове Сбер поддерживает строительство школы на ул. Инженерной.

Благодаря Сберу были разработаны 89 ESG-профилей субъектов РФ, а также удалось сформировать региональную часть ESG-индекса городов и регионов совместно с ВЭБ.РФ. Среди них есть и Псковская область. Более того, регион вошел в число 35 субъектов РФ, где Сбер запустил сотрудничество в сфере устойчивого развития.

К этой работе, напоминает Владимир Компаниец, Сбер активно привлекает и внедряет возможности искусственного интеллекта – здесь банк выступает одним из партнеров региона по «цифровой» трансформации органов власти. (Об этом подробнее читайте здесь)

Еще один проект Сбера, связанный с развитием в Псковской области туризма, с легкостью называет каждый участник встречи: речь о появлении в Пскове первого мультимедийного пешеходного фонтана, который с первого дня своей работы стал точкой притяжения псковичей и гостей города.

А что с внедрением ESG-повестки непосредственно в самом Сбере? Несколько цифр. В 2023 году 26% образованных отходов банка переданы на переработку. На 6% сокращён расход энергии, на 12% – воды, на 44% – бумаги (по сравнению с 2020 годом). 26 тысяч сотрудников Сбера занимаются волонтёрством и помогают внедрять социально значимые и экологические проекты. В Псковской области, например, сотрудники Сбера – постоянные участники субботников и «Чистых игр».

По мере того, как Владимир Компаниец приводил конкретные примеры ESG-повестки Сбера, внимание к его словам в зале все больше возрастало. Похоже, «зеленая» и «социальная» повестка даст в бизнес-сообществе Псковской области уверенные всходы. Тот случай, когда хороший пример заразителен.