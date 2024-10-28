Баня загорелась на улице Гончарной в Опочке
Возгорание бани произошло на улице Гончарной в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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