«Объективная неделя»: суд да дело

Прошедшая неделя была вся пронизана осенним сплином, который к её концу был разогнан мощной деловой повесткой: «Акро Холдинг» в сопровождении светового представления запустил новое производство, а члены ТПП вспоминали вехи биографии старейшего делового сообщества региона.

Тем временем за окном было туманно, из филармонии доносились звуки оперного пения, а в городском суде рассматривали доказательства по делу бывшего замглавы администрации города Александра Грацкого.