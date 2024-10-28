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«Объективная неделя»: суд да дело

Прошедшая неделя была вся пронизана осенним сплином, который к её концу был разогнан мощной деловой повесткой: «Акро Холдинг» в сопровождении светового представления запустил новое производство, а члены ТПП вспоминали вехи биографии старейшего делового сообщества региона.

Тем временем за окном было туманно, из филармонии доносились звуки оперного пения, а в городском суде рассматривали доказательства по делу бывшего замглавы администрации города Александра Грацкого.

Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, Андрей Степанов, Александр Машкарин, 19:26, 28 октября 2024, ПАИ
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Туман накинул на Псков покров тайны. Фото: Александр Машкарин
Старики-разбойники. Воспоминания о том, как рождалась Торгово-промышленная палата региона. Фото: Валерия Ковалёва
Музей оккупации в Пскове посетили представители ингушской делегации. Фото: Андрей Степанов
Акрон Холдинг нажатием красной кнопки запустил новое производство в Пскове. Фото: Валерия Лагуткина
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