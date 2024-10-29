Новые световые фигуры появятся в Пскове к Новому году

17:47, 29 октября 2024, ПАИ

Новые объекты появятся в парке световых фигур Пскова к Новому году. Он традиционно будет расположен в парке Строителей, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Сейчас дорабатывается концепция парка световых фигур. В этом году их станет больше, появится ещё одна площадка и она будет связана с Рождеством», – отметила гостья студии.

Ольга Тимофеева также заметила, что уже сейчас учреждения культуры работают над репертуарными новогодними событиями для разных возрастов. «Традиционно будет губернаторская ёлка, которая будет проходить в Пскове и Великих Луках. Конечно же будут Рождественские чтения, а на само Рождество планируем открытое мероприятие. Поэтому ведём работу и позже опубликуем весь график», – заключила она.