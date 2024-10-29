Ольга Тимофеева: Мы хотим сделать Опочку столицей русских шахмат

20:48, 29 октября 2024, ПАИ

Опочку планируется сделать столицей русских шахмат, заявила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Мы хотим сделать Опочку столицей русских шахмат, так как там родился замечательный русский шахматист Александр Петров. Такой проект объединяет и спорт, и культуру, и молодёжную политику, и туризм. Это должно стать центральным мероприятием района», – отметила она.

Ольга Тимофеева также подчеркнула, что регион активно направляет заявки для получения грантов и субсидий, но не все из них являются проходными. «К сожалению проект, который был запланирован в Опочке, не нашёл своей финансовой поддержки, поэтому мы в очередной раз написали заявку и сейчас будем держать кулачки», – сказала гостья студии.

Всего в Фонд культурных инициатив из региона была подана 91 заявка.