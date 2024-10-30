Благородные олени бегут из Латвии в Псковскую область

14:27, 30 октября 2024, ПАИ

Благородные олени мигрируют в Псковскую область из Латвии, сообщили ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.

Благородный олень давно обитает на территории Псковской области, но учёт вида начали только с 2021 года. Тогда было учтено 346 особей.

В 2024 году численность особей благородного оленя увеличилась на 18,3 % по отношению к предыдущему году и составила более двух тысяч, следует из данных комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

«Концентрация животных в Пыталовском и Островском районах позволяет предположить естественную миграцию из Латвии», – отметили в пресс-службе заповедника.

Крупную популяционную группу на территории региона охраняет заказник «Островский». Оттуда же вид расселяется по всей области, отметили в Полистовском заповеднике.

Кроме того, в августе 2024 года одна из фотоловушек, установленных в Полистовье, запечатлела взрослого самца благородного оленя. Это второй случай появления нового для заповедника вида млекопитающих на охраняемой территории. Первая фоторегистрация благородного оленя состоялась в сентябре 2019 года, рассказали в пресс-службе заповедника.