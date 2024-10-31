Главный режиссёр Русского театра Удмуртии станет гостем программы «Минкульт»
Главный режиссёр Русского театра Удмуртии, режиссёр Театра имени Аркадия Райкина «Сатирикон» Яков Ломкин станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября, в 14:00.
Как псковичи встретили Русский театр Удмуртии? Гастроли – радость путешествия и знакомств или ненужный стресс? Какое место Александр Пушкин занимает в репертуаре Русского театра Удмуртии и почему он актуален сегодня? Стал ли московский «Сатирикон» примером театра мечты для главного режиссёра Русского театра Удмуртии? Стоит ли осовременивать классические произведения в театре?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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