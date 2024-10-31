Главный режиссёр Русского театра Удмуртии станет гостем программы «Минкульт»

10:08, 31 октября 2024, ПАИ

Главный режиссёр Русского театра Удмуртии, режиссёр Театра имени Аркадия Райкина «Сатирикон» Яков Ломкин станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября, в 14:00.

Как псковичи встретили Русский театр Удмуртии? Гастроли – радость путешествия и знакомств или ненужный стресс? Какое место Александр Пушкин занимает в репертуаре Русского театра Удмуртии и почему он актуален сегодня? Стал ли московский «Сатирикон» примером театра мечты для главного режиссёра Русского театра Удмуртии? Стоит ли осовременивать классические произведения в театре?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».