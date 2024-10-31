Какой будет погода в ноябре в Псковской области

13:27, 31 октября 2024, ПАИ

Какой будет метеорологическая обстановка в Псковской области в ноябре, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

От 0 до +1 градуса будет средняя температура воздуха в Псковской области в ноябре. «В первой половине месяца погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием циклонических процессов. Во второй половине месяца – в основном под влиянием антициклонов», – отметили в ведомстве.

Ожидается, что сумма осадков составит от 48 до 62 миллиметров и ожидается в пределах 90–130 % от климатической нормы.

Из-за циклона в первой половине месяца будут идти дожди и дожди со снегом. Во второй половине ожидается уменьшение осадков, которые будут выпадать в виде снега.

Что касается температурного фона, то в первой половине месяца он будет выше нормы, а в конце месяца – пониженным относительно нормы.

В начале месяца температура воздуха днём составит от 0 до +8 градусов, а под конец месяца она будут в пределах от 0 до -5 градусов. Что касается температуры ночью, то в первой половине месяца синоптики прогнозируют от -1 до +4 с понижением до -5 градусов на второй неделе ноября. К концу месяца температура воздуха ночью понизится и будет от -10 до -12 градусов.

Опасных метеорологических явлений в ноябре не прогнозируется, подчеркнули в пресс-службе.