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Культура

Режиссёр театра Удмуртии – о гастролях в Пскове: Возможность приобщиться к другому городу – всегда счастье

Возможность приобщиться к другому городу – это всегда счастье, заявил главный режиссёр Русского театра Удмуртии Яков Ломкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября.

Яков Ломкин. Фото: ПАИ

В этом году проходят обменные гастроли между Псковским театром драмы и Русским театром Удмуртии. Пока Псковская труппа выступала в Ижевске, у псковичей была возможность познакомиться с театром Удмуртии.

«Гастроли – это всегда счастье, возможность сменить пейзажи за окном, вдохновение, эмоции. Есть возможность расширить кругозор, посмотреть на прелести музейных ценностей, архитектуры. Я только что из художественного музея. Там прекрасная экспозиция, прекрасные художники, замечательно составлена галерея. Я с радостью увидел там наших артистов. Помимо общения со зрителями, у нас есть возможность духовно расти. У режиссёров и актёров до вечернего спектакля есть возможность насладиться красотами Пскова», – рассказал он и добавил, что Русский театр Удмуртии посетил с гастролями большое количество городов, среди которых Саратов, Уфа, Нижний Новгород и Архангельск.

Труппа из Удмуртии любит гастроли, поскольку на них всегда есть возможность не только работать, но и отдыхать, знакомясь с красотами нового города, подчеркнул гость студии. «Гастроли – наша отдушина. Когда ты постоянно находишься в своём городе, то это превращается в рутину. Возможность приобщиться к другому городу – это всегда счастье», – заключил Яков Ломкин.

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