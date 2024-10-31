Какие спецэффекты используют в театре, рассказал режиссёр

16:57, 31 октября 2024, ПАИ

Какие спецэффекты используют в театре, рассказал главный режиссёр Русского театра Удмуртии Яков Ломкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября.

«Мы понимали, что через «Фауста» мы имеем право на мистику, триллероподобную эстетику. Исходя из этого, мы формировали выразительные средства. Весь видеоконтент был специально создан для нашего спектакля, музыкальную партитуру формировали, исходя из этого», – рассказал он.

Режиссёр – это человек, который должен интересно рассказывать истории, создавать из кубиков свой мир, поэтому в одном спектакле он может решить использовать проекцию, свет и музыку, а в другом, к примеру, атмосфера будет создаваться за счёт треска огня или стука каких-то деталей, заключил Яков Ломкин.