Почему Пушкин вдохновляет, рассказал режиссёр Русского театра Удмуртии

16:41, 31 октября 2024, ПАИ

Гениальность Александра Пушкина заключается прежде всего в том, что он не учился в литературном институте, а писал свои произведения по наитию, сказал главный режиссёр Русского театра Удмуртии Яков Ломкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября.

«Я на сцене люблю делать то, что никогда не делал. До «Дамы Пик» я никогда не ставил ни одного спектакля по произведениям Александра Пушкина. Поэтому я подумал, как бы обойтись минимальностью декораций и за счёт проекции создать образный мир Пушкина. В этом смысле мне повезло, что у меня был отличный художник. Мы сделали с ним и «Сказку о царе Салтане» в Ижевске и «Дубровского» в «Сатириконе». Мы, можно сказать, стали специалистами по Пушкину», – объяснил гость радиоэфира.

Пушкин, Моцарт, Чаплин и Шекспир – это гении и необычайно светлые творцы. К примеру, в поэме «Руслан и Людмила» Пушкина в одном четверостишии может наблюдаться ёмкость художественных образов – за счёт трёх-четырёх слов создаётся целый мир, уточнил режиссёр. «Эти миры тебя переворачивают. Пушкин всегда был актуален. Он всегда будет нас вдохновлять», – резюмировал Яков Ломкин.