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Культура

Режиссёр театра Яков Ломкин: Ижевский зритель очень благодарный

Ижевский зритель очень благодарный, он всегда поддерживает и благодарит, даже если ему что-то непонятно в спектакле, сказал главный режиссёр Русского театра Удмуртии Яков Ломкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 октября.

Яков Ломкин. Фото: ПАИ

«У нас сейчас полный зал, потому что наш зритель всегда возвращается к нам, а зритель, который привык к другому искусству, уходит. Русский театр Удмуртии – это место, где тебя всё время будут удивлять, где будут искать новые яркие решения, где артисты работают на 150 %. В театр хлынули молодые зрители, которые смотрят как классику, так и современные постановки», – рассказал гость эфира.

Помимо этого, Русский театр Удмуртии проводит просветительскую и популяризаторскую работу. На базе театра работает школа театрального зрителя, а также читают лекции о современном театре и раз в год организуют режиссёрские лаборатории, заключил Яков Ломкин.

Напомним, что в этом году проходят обменные гастроли между Псковским театром драмы и Русским театром Удмуртии. Пока псковская труппа выступала в Ижевске, у псковичей была возможность познакомиться с театром Удмуртии.

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